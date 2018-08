COLÔNIA, Alemanha (Reuters) - Jogar videogames em qualquer lugar é a nova tendência sendo promovida pela indústria de entretenimento online no momento em que a feira anual Gamescom abre suas portas na cidade alemã de Colônia.

Mais pessoas jogam videogames em seus smartphones agora do que em computadores, disse Felix Falk, chefe da federação alemã do setor, Game, acrescentando que jogos por assinatura e em nuvem também são tópicos quentes este ano.

A feira, que abre ao público nesta quarta-feira e acontece até 25 de agosto, traz expositores de mais de 50 países apresentando suas mais recentes ofertas.

Entre eles, e até então inédito na Alemanha, está um videogame que inclui símbolos nazistas após o grupo de Auto-Regulação de Software de Entretenimento dar sinal verde para o uso.

Em "Through the Darkest of Times", idealizado pelo estúdio independente sediado em Berlim Paintbucket Games, jogadores assumem o papel de lutadores da resistência no Terceiro Reich Berlim.

O uso de símbolos nazistas como suásticas é inconstitucional e ilegal na Alemanha, mas "Through the Darkest of Times" foi considerado exceção sob uma cláusula que permite seu uso para propósitos de expressão artística.

Falk saudou a decisão, dizendo que "em casos individuais, excepcionais", videogames podem agora ser colocados no mesmo patamar que filmes e livros.

"Eu acredito que isso é uma mensagem importante para a igualdade do meio e também para desenvolvedores que estão muito envolvidos e são responsáveis por também tratar de tópicos difíceis", disse ele.

(Por Reuters Television)