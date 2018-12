(Reuters) - Uma tentativa de assalto a duas agências bancárias na cidade de Milagres, no Ceará, resultou em troca de tiros entre policias e suspeitos fortemente armados que deixou ao menos 12 mortos, incluindo seis pessoas feitas reféns, na madrugada desta sexta-feira, informou o governo do Estado.

Segundo uma assessora do governo do Ceará, os outros seis mortos eram suspeitos do assalto.

De acordo com a Prefeitura de Milagres, "bandidos fortemente armados" tentaram assaltar agências bancárias da cidade de madrugada e foram frustrados por policiais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que "três pessoas suspeitas de participarem da ação criminosa estavam sendo conduzidas para a delegacia da Polícia Civil".

Veículos usados no ataque, armas e explosivos foram apreendidos, de acordo com a secretaria.

O governo municipal suspendeu os serviços nas repartições públicas locais de Milagres "em concordância com as orientações" da PM.

"A recomendação é que todos permaneçam em suas casas até que a ordem seja restabelecida", disse o governo municipal.

(Por Maria Clara Pestre, Pedro Fonseca e Anthony Boadle)