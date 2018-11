Apesar do crescimento da infraestrutura aeroportuária verificada nos últimos anos, o modelo atual dos terminais ficará defasado em 2025 se não forem realizados investimentos na ordem de R$ 25,5 bilhões na expansão da malha. A cifra se deu por meio de um cálculo do governo federal, com base em dados da Agância Nacional de Aviação Civil (Anac). PÁGINA 6