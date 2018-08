Por Sonam Rai

(Reuters) - As ações da Tesla chegaram a cair 4 por cento nesta segunda-feira, após o JPMorgan Chase cortar em 113 dólares o preço-alvo do papel da montadora de carros elétricos, aumentando as dúvidas entre os participantes do mercado sobre os planos de fechamento do capital da empresa.

Ao cortar o preço-alvo para a ação da Tesla de 308 dólares para 195 dólares, o JPMorgan disse não acreditar que o presidente-executivo da montadora, Elon Musk, tem recursos suficientes para o plano anunciado por meio de uma publicação no Twitter há duas semanas.

Analistas do banco norte-americano tinham elevado o preço-alvo de 198 dólares para 308 dólares, após um salto de 100 dólares no valor do papel em bolsa, que se seguiu ao anúncio de Musk em 7 de agosto, quando disse que tinha recursos garantidos para fechar o capital da empresa. A nota do JPMorgan nesta segunda-feira é a mais recente evidência do ceticismo em Wall Street sobre o negócio.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram no domingo que o PIF, o fundo soberano da Arábia Saudita que Musk diz ter pressionado para ajudar a financiar a compra, está em negociações para investir na aspirante rival da Tesla Lucid Motors Inc.

"Nossa interpretação de eventos subsequentes nos leva a acreditar que o financiamento não estava garantido para uma transação privada em andamento, nem havia uma proposta formal", escreveu Ryan Brinkman, analista do JPMorgan, em nota para clientes.

"A Tesla parece estar explorando uma transação privada, mas agora acreditamos que tal processo parece muito menos desenvolvido do que supúnhamos anteriormente, sugerindo que a incorporação formal (do plano) em nossa análise de avaliação parece prematura neste momento", disse Brinkman.

O JPMorgan agora tem como preço-alvo 195 dólares por ação, contra o fechamento de 305,50 dólares na sexta-feira. A mediana dos analistas de Wall Street para o preço-alvo da Tesla é de 336 dólares.

(Reportagem Sonam Rai e Jasmine I S em Bengaluru)