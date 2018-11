Das 26 capitais brasileiras, nove estão com nota C na capacidade de pagamento (Capag), o que significa impedimento para contratar empréstimos com garantia do governo federal.

O cenário melhorou em relação a 2017, quando 12 cidades estavam inelegíveis para tomar crédito com aval da União. Os municípios que melhoraram as suas notas foram Aracaju (C para B), Curitiba (C para B) e Palmas (C para A).

Contudo, especialistas alertam que o número de capitais sem capacidade de pagamento pode aumentar, principalmente por conta do descontrole dos gastos com aposentadorias dos servidores públicos.

A capacidade de pagamento dos estados e municípios é calculada a partir dos índices de endividamento, de poupança e da disponibilidade de caixa para honrar obrigações financeiras.

As nove capitais em situação crítica são Campo Grande (MS), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA).

Para o Tesouro, a causa da falta de capacidade de pagamento é a baixa liquidez. Das nove cidades sem rating, oito têm nota C neste quesito, medido pela relação de obrigações financeiras sobre a disponibilidade de caixa.PÁGINA 3