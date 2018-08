SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de telecomunicações TIM confirmou nesta sexta-feira que o vice-presidente de operações, Pietro Labriola, deixará a companhia até o final de setembro, em uma reestruturação comandada pelo presidente-executivo, Sami Foguel.

Labriola é vice-presidente de operações da TIM há três anos. A companhia informou ainda que a partir de 27 de agosto as diretorias de marketing, vendas, atendimento e de mercados corporativo e residencial se reportarão diretamente a Foguel.

A Reuters publicou no início deste mês que Labriola deixaria a TIM, com uma das fontes informando que o executivo sairia da companhia em setembro, em meio a uma reestruturação que acontece após a troca do presidente do conselho de administração Mario Cesar Pereira de Araújo, em março, e do presidente-executivo Stefano de Angelis, em julho.

As mudanças fazem parte de uma postura mais participativa do presidente-executivo da Telecom Italia, controladora da TIM, nas operações da subsidiária brasileira, escolhendo aliados de longa data.