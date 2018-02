O número de pessoas desempregadas no Brasil dobrou em cinco anos, ao passar de 6,7 milhões, em 2012, para 13,7 milhões em 2017.

No ano passado, porém, começou uma leve recuperação na ocupação, mas por meio da geração de vagas informais. A quantidade de trabalhadores com carteira assinada atingiu, inclusive, em 2017, o menor patamar (33,3 milhões) da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), inaugurada em 2012.

“O emprego formal terá força à medida que a economia operar com normalidade durante um, dois anos”, diz o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV) Fernando de Holanda Barbosa Filho.

A estabilidade da economia é o que incentiva contratos de trabalho formais, algo que só acontecerá a partir de 2019, 2020. “É natural que após uma crise tão grande, o mercado de trabalho volte a reagir onde há mais flexibilidade na contratação: no lado informal da economia”, diz Barbosa Filho. “A informalidade “não veio para ficar”.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada ontem pelo IBGE, mostrou também que os trabalhadores sem carteira assinada cresceram 5,5% de 2016 para 2017, de 10,1 milhões para 10,7 milhões de pessoas. Já o emprego formal recuou 2,7%, de 34,3 milhões para 33,3 milhões, indicando qualidade questionável do emprego. PÁGINA 4