A Totvs anunciou ontem o resultado operacional de 2017. Entre janeiro e dezembro, a receita da companhia de tecnologia atingiu R$ 2,2 bilhões, uma alta de 2% em relação aos resultados de 2016.

De acordo com o balanço, o lucro da companhia caiu 40%, para R$ 93,2 milhões. Em 2015, o valor foi de R$ 194,9 milhões. De acordo com Gilsomar Maia, CFO da Totvs, os resultados têm relação com a mudança no modelo de entrega da companhia, que está migrando de um modelo baseado na venda de licenças para assinaturas, o que prejudica o fluxo de caixa durante a transição.

“A transição para subscrição trouxe desafios associados à redução de receita com licenciamento e os seus reflexos na receita de manutenção, acentuados pela recessão econômica brasileira”, comentou ele, durante teleconferência. /Agências