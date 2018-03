Com o objetivo de conseguir investidores estrangeiros, representantes do governo brasileiro, coordenados pelo Ministério do Turismo, apresentaram ontem (15), durante o Mipim – evento para o mercado imobiliário –, uma cartela de projetos de infraestrutura para o turismo que somam US$ 2,3 bilhões.

Na lista dos projetos apresentados no evento realizado em Cannes, na França, estão hotéis, parques temáticos, marinas e centro de convenções. “Este é o melhor momento para se investir no Brasil. Após uma longa crise, o país registra desde o segundo semestre de 2017 sinais claros de recuperação”, disse o secretário nacional de Estruturação do Turismo, José Antônio Parente. Como resultado de edições anteriores do Mipim, o Brasil conseguiu captar o primeiro empreendimento da rede Six Senses na América do Sul. /Agências