O mercado de TV paga no Brasil registrou 17,83 milhões de assinaturas em julho de 2018 de acordo com números divulgados ontem pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O resultado aponta para uma redução de 625 mil contratos em 12 meses (-3,39%). Na comparação com junho de 2018, a diminuição foi de 91 mil contratos (-0,51%)./ Da Redação

No mês de julho de 2018, a Claro com 8,92 milhões de contratos respondeu por metade do mercado de TV por Assinatura no país (50,04%), seguida da Sky com 5,20 milhões (29,19%), da Vivo com 1,62 milhão (9,06%) e da Oi com 1,57 milhão (8,78%). A Algar Telecom, Cabo e NossaTV detinham juntos 1% do mercado. Apenas a Oi apresentou crescimento nos últimos 12 meses, mais 135 mil assinaturas (+9,44%). Ante a julho de 2018 e o mês anterior, a Oi teve um aumento de mais 9 mil assinaturas (+0,59%); a Vivo, mais 2 mil (+0,11%) e a Sky, mais 4 mil (+0,08%)./ Da Redação

Em julho deste ano, mais da metade dos assinantes de TV no Brasil receberam a programação por satélite, 9,72 milhões (54,53%); por cabo foram 7,52 milhões (42,18%) e por fibra ótica 585 mil (3,28%). Em 12 meses, apenas a participação dos acessos por fibra ótica cresceu, foram mais 241 mil contratos (69,82%). O mesmo acontece na comparação entre julho de 2018 e o mês anterior, mais 16 mil assinantes por fibra (+2,78%)./ Da Redação