Por Sam Nussey e David Ingram

TÓQUIO/SAN FRANCISCO (Reuters) - Aproveitando uma onda de novos usuários, melhores opções de publicidade e a adoção de conteúdo de vídeo por usuários e anunciantes, a receita do Twitter aumentou no Japão, ajudando a empresa a registrar seu primeiro lucro trimestral.

No início deste mês, o Twitter informou que as vendas no Japão subiram 34 por cento no quatro ante mesma etapa do ano anterior, para 106 milhões de dólares.

No Japão, o sucesso do Twitter em converter usuários em receita - problema que tem atormentado a rede social desde a sua fundação - gerou esperanças de que pode liderar um crescimento maior de toda a empresa. Investidores e analistas, no entanto, apontam para fatores específicos do Japão que podem não ser replicáveis em outros lugares.

A empresa parece estar inovando localmente em vez de simplesmente adaptar domesticamente os serviços dos EUA, como é comum em outras empresas de tecnologia, disse Ryo Sakai, um planejador sênior da divisão de mídia interativa da Asatsu-DK , terceira maior agência de publicidade do Japão.

"Tenho a impressão de que o Twitter, no último ou nos dois últimos anos, está respondendo com flexibilidade aos pedidos dos anunciantes", disse ele.

Ao mesmo tempo, a empresa atraiu mais público no Japão. O número de usuários aumentou para cerca de 45 milhões em outubro, ante cerca de 40 milhões pouco mais de um ano antes.

Os motivos para isso são complexos, mas executivos da indústria publicitária dizem que a política do Twitter de permitir pseudônimos e a ideia de tuitar permite aos usuários expressar suas opiniões em uma cultura mais reservada.

O Twitter avançou para além de texto e fotos, oferecendo opções de publicidade em vídeo e fornecendo uma alternativa para rivais como o Facebook, disse Shinya Kobori, gerente do grupo Twitter na Dentsu Digital, parte da maior agência de publicidade do Japão, Dentsu .

A popularidade do vídeo no Twitter ficou evidente durante as Olimpíadas de Inverno. A emissora de TV NHK publicou um vídeo do patinador artístico Yuzuru Hanyu, ganhador da medalha de ouro, visto mais de 4 milhões de vezes e compartilhado 125 mil vezes.

O Twitter continuou ampliando a sua base de usuários móveis japoneses nos últimos 18 meses, enquanto o Facebook se esforça para expandir o número de usuários do aplicativo, de acordo com dados da Nielsen.

E para anunciantes visando uma população que desligou a televisão, o Twitter oferece uma opção atrativa: cerca de três quartos dos estudantes japoneses com mais de 18 anos usam o microblog, em comparação com cerca de um quarto no Facebook, segundo a Nielsen.