Por Munsif Vengattil

(Reuters) - O Twitter está tomando medidas para evitar que contas relacionadas a criptomoedas apliquem golpes em sua plataforma, disse a empresa nesta quarta-feira.

"Estamos conscientes dessa forma de manipulação e estamos proativamente implementando uma série de indicadores para evitar que esses tipos de contas se envolvam com outros de maneira enganosa", informou o Twitter em um comunicado.

As medidas vêm em meio a um boom no preço do bitcoin, a criptomoeda mais conhecida no mundo. O bitcoin aumentou cerca de 1.400 por cento no ano passado, mas caiu quase 30 por cento em 2018.

No mês passado, uma conta do Twitter apresentada como Elon Musk marcou os fãs do bilionário do Vale do Silício, dizendo doar a criptomoeda. Nesta quarta-feira, a conta apareceu suspensa.

O Facebook também está proibindo anúncios promovendo produtos e serviços financeiros vinculados a criptomoedas e ofertas iniciais de moedas.

Na semana passada, o Twitter buscou ajuda dos usuários para melhorar a qualidade das conversas em sua plataforma para enfrentar críticas recentes contra empresas de redes sociais por não protegerem os usuários contra abusos online e manipulação política.

(Por Munsif Vengattil)