(Reuters) - O Uber está planejando integrar no seu aplicativo o cronograma de ônibus e metrô do Transport for London, órgão do governo britânico responsável pela rede de transporte da capital, informou o Financial Times nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O movimento iria colocar o Uber em concorrência direta com a startup Citymapper, financiada por venture capital, de acordo com o jornal.

O Uber não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters fora do horário comercial.

(Por Shubham Kalia)