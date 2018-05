Por Heather Somerville

SAN FRANCISCO (Reuters) - O Uber reduziu o prejuízo quase pela metade e o número de corridas aumentou 51 por cento em um ano, disse a empresa de serviço de transporte de passageiros nesta quarta-feira, mostrando que meses de escândalo e o recuo de mercados no exterior não têm afetado seu negócio.

O Uber também registrou um ganho extraordinário de 2,5 bilhões de dólares, oriunda em grande parte da venda de suas unidades de negócios na Rússia e no Sudeste Asiático, um sinal de quão caras as operações internacionais da companhia podem ser quando tentam enfrentar as empresas locais concorrentes.

A melhora geral das finanças do Uber, refletida no primeiro trimestre, vem após um ano de polêmicas envolvendo alegações de assédio sexual, processos de motoristas e empregas, alegações de roubo de segredos comerciais, investigações federais e revelação de uma enorme violação de dados.

Os resultados refletem o segundo trimestre sob o comando do presidente-executivo do Uber, Dara Khosrowshahi, que substituiu o fundador e ex-presidente-executivo, Travis Kalanick, em 2017. Khosrowshahi planeja listar a empresa no ano que vem, e deve reduzir as perdas, contratar um diretor financeiro, cargo vazio há três anos, e provar que pode obter lucro.

O Uber disse que fará uma venda secundária de ações para funcionários e investidores atuais que avaliaram a empresa em 62 bilhões de dólares, mais do que os 48 bilhões em um aporte em 2017. O Coatue Management, um novo investidor, e os atuais investidores do Uber, a Altimeter Capital e a TPG, comprarão até 600 milhões de dólares em ações a 40 dólares por ação.

A transação será lançada na próxima semana e deve ser concluída no fim de junho, disse o Uber. O acordo não traz dinheiro novo para a empresa, mas permite que funcionários e investidores obtenham algum dinheiro por suas ações, mesmo que a empresa siga fechada, um sinal de que a administração está tentando apaziguar os acionistas de longo prazo.

O Uber teve 11,3 bilhões de dólares em corridas no trimestre, 4 por cento acima do trimestre anterior e 51 por cento maior do que um ano antes. A receita somou 2,6 bilhões de dólares, alta sequencial de 8 por cento e 73 por cento ano a ano.

Excluindo o ganho da venda de seus negócios do Sudeste Asiático para a rival Grab e seus negócios na Rússia para a concorrente Yandex, bem como outras transações pontuais, o Uber teve prejuízo de 312 milhões de dólares, ante 775 milhões de dólares no trimestre passado e 598 milhões um ano atrás.

