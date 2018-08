Focada no serviço de audiolivros por streaming, a startup brasileira Ubook está realizando processo de internacionalização. México, Chile e Colômbia são os primeiros alvos da empresa, que pretende fincar os pés a 12 países até o final deste ano.

“Estamos começando a operação no México, Chile e Colômbia com mais de dez mil audiolivros em inglês e espanhol”, afirmou o CEO do Ubook, Flávio Osso. “Ainda este ano iniciaremos operações em outros países da América Latina e também na Europa, totalizando 12 países até o final de 2018”.

“Desde a concepção, o Ubook foi projetado para atuar no mercado global. Logo no lançamento o site e app já estavam disponíveis nas versões inglês e espanhol, fazendo com que, mesmo antes do início da operação internacional, tivéssemos um percentual significativo de consumidores fora do Brasil”, disse. Hoje a empresa soma 4,5 milhões de usuários e mais de 330 mil títulos.

De acordo com ele, o Ubook tem planos de iniciar a produção própria de conteúdo na língua espanhola a partir de estúdio na Colômbia.

O diferencial para a expansão seria parceria firmada com operadoras de telefonia celular, possibilitando a cobrança das assinaturas direto na conta. Atualmente, o Ubook tem parceria com todas as operadoras de telefonia móvel do Brasil. O esperado é que movimento semelhante ocorra também no México.

Esse otimismo se dá em um momento em que o setor avança rápido: levantamento da Audio Publishers Association (APA), mostra que as vendas em 2017 de conteúdos do gênero passaram US$ 2,5 bilhões, em alta de 22,7% frente os valores registrados um ano antes.