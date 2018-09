A Locamerica-Unidas, segundo maior grupo de aluguel de veículos do Brasil, anunciou o relançamento de suas operações no País sob marca única e com entrada no segmento de assinatura de uso de carros, já explorado por rivais.

O relançamento ocorre com a ampliação dos investimentos em marketing de R$ 12 milhões para até R$ 40 milhõe por ano, disse Luis Fernando Porto, presidente-executivo da companhia, que agora chama-se Unidas.

De acordo com ele, o grupo volta para a rota de expansão, prevendo abertura de 5 a 10 lojas de venda de seminovos neste ano e também em 2019. A empresa também pretende ampliar sua frota para 2019, disse Porto, sem estimar volumes. Segundo ele, a Unidas vai iniciar negociações com montadoras de veículos em outubro e deve fechar a encomenda até o final do ano. /Reuters