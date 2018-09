O Brasil, que tem um dos maiores conglomerados de educação do mundo, e soma 2,7 mil instituições de ensino superior, depende das tradicionais universidades públicas para figurar num ranking mundial de instituições com os melhores currículos.

De acordo com o Graduate Employability Rankings (ou Ranking de Empregabilidade de Graduandos, na tradução livre) no topo de lista aparecem quatro instituições norte-americanas: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford, Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) e Harvard.

As universidades, que têm um caráter particular – ainda que sem fins lucrativos – mostram a força do ensino privado como motor de inovação e pesquisa em solo americano.

Para realizar o levantamento foram consultados 42 mil empregadores, que elencaram quais características do currículo são mais relevantes para contratação.

Das 497 universidades pesquisadas no mundo, seis instituições brasileiras (todas públicas) foram citadas. A melhor colocada foi a Universidade de São Paulo (USP) que figura na 67ª colocação.

A USP, no entanto, não é a melhor universidade latino-americana citada. Antes aparecem a Pontifícia Universidade Católica do Chile, em 37º, e o Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, no México, em 52º – ambas universidades privadas.

Mais para baixo, outras cinco universidades públicas são citadas: a Unicamp e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) estão entre a 251ª e a 300ª posição e a Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG ) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), entre a 301ª e 497ª. Após o centésimo lugar, o ranking agrupa as universidades em blocos.

Para chegar nesses números, os empregadores deram notas para os formandos mais "competentes, inovadores e eficientes”. Também foram avaliados a taxa de desemprego e de recolocação no mercado dos profissionais após a formação.

As quatro melhores colocadas no ranking realizado pela QS – que também mensura anualmente o Ranking Mundial de Universidades – têm um forte foco em desenvolvimento de pesquisas e inovações.

O MIT, por exemplo, é conhecido por estudos em tecnologia e tem entre seus alunos mais proeminentes o astronauta Buzz Aldrin, o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan e o bilionário Amar Bose.