O preço médio do metro quadrado para venda de imóveis residenciais caiu 3,14% em 2018 até agosto. Em 12 meses, a retração alcança 4,42%, já descontando a inflação acumulada no período, de acordo com o Índice FipeZap divulgado ontem. O relatório afirma que o pior já passou no mercado imobiliário. PÁGINA 7