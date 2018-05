Com previsão de faturar R$ 4 milhões em 2018, a empresa de tecnologia Aktie Now mira o mercado da moda para auxiliar as lojas de vestuário a aperfeiçoar processos de atendimento ao cliente via plataformas online. Em 2017, o setor de roupas e acessórios registrou aumento de 14,2% no volume de pedidos. PÁGINA 7