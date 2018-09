Por Stephen Nellis e Sonam Rai

(Reuters) - A Apple deve lançar três novos iPhones nesta quarta-feira e vazamentos do site da empresa sugerem que os novos celulares serão nomeados de XS Max para o modelo de luxo, XS para o aparelho intermediário, e Xr para a versão mais acessível.

Os nomes foram vistos pela primeira vez na página de produtos do site da Apple pelo site de tecnologia ATH e posteriormente confirmados pelo meio de comunicação Verge.

A Reuters não pôde verificar de forma independente, uma vez que o conteúdo não estava mais disponível.

A Apple durante anos ficou conhecida por ser muito reservada em relação a lançamentos de novos produtos, mas nos últimos anos as especificações do iPhone rotineiramente se tornaram de conhecimento público antes do lançamento.

Um pequeno site alemão de ecommerce especializado em eletrônica, o Arktis, já publicou fotos dos novos modelos.

"A Apple nos enviou algumas amostras", disse uma porta-voz da Arktis. "Mas nós não sabemos como a Apple vai chamar seus novos dispositivos. Foi apenas um palpite que nós chamamos de Apple Xr."

A Apple não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.

A empresa provavelmente ultrapassará a barreira de 1 mil de dólares quando lançar novos iPhones, mas Wall Street está mais intrigada com a profundidade de seus maiores aumentos de preços.

