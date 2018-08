Depois de anunciar o melhor lucro desde 2011, de R$ 10,072 bi, a Petrobras admite que terá dificuldade em cumprir sua meta de US$ 21 bilhões em desinvestimentos até o final do ano, devido à suspensão da venda de ativos em refino e logística no País. A disciplina financeira vem ajudando a empresa a reduzir seu endividamento. Página 5