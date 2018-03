As vendas de imóveis na cidade de São Paulo deram um salto de 172% em janeiro deste ano, na comparação interanual. O avanço expressivo, no entanto, se dá em cima de uma base muito baixa, já que no primeiro mês de 2017 foram vendidas apenas 622 unidades na capital paulista.

Os dados fazem parte da pesquisa mensal do setor, divulgada pelo Sindicato da Habitação (SecoviSP). Em janeiro deste ano foram 1.692 unidades vendidas.

Já no acumulado dos últimos 12 meses (de fevereiro de 2017 a janeiro de 2018), as vendas totalizaram 24.699 unidades, alta de 55,9% em comparação com os 12 meses anteriores (de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017).

Por sua vez, os lançamentos de novos projetos corresponderam a 748 unidades em janeiro, avanço de 1.338% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram lançadas apenas 52 unidades. Na análise de 12 meses, os lançamentos totalizaram 29.353 unidades, expansão de 60,7%.

Apesar da base fraca de comparação, o presidente do Secovi-SP, Flávio Amary, diz que o indicador sinaliza uma recuperação em andamento.

"Ao olharmos os números acumulados ao longo do ano, é possível constatar esse crescimento. O movimento é ascendente", afirma.

Na avaliação do executivo, o setor tem se beneficiado de um cenário melhor da economia brasileira, com juros e inflação sob controle interrupção do aumento do desemprego e, principalmente, maior confiança dos consumidores em fechar negócios. "O ponto mais importante, sem dúvidas, é o crescimento da confiança", frisou Amary.

Por outro lado, Amary criticou que as taxas de juros do crédito imobiliário estejam demorando a recuar, apesar dos cortes na taxa básica da economia (Selic). "O crédito imobiliário ainda é um problema. Ainda não veio a esperada redução do spread bancário", afirmou, referindo-se à diferença entre o custo de captação do dinheiro pelos bancos e o valor cobrado dos empréstimos aos consumidores.

No fim de janeiro, o estoque de imóveis disponíveis para venda (considerando unidades na planta, em obras e recém-construídas) ficou em 21 mil unidades, redução de 4,7% ante dezembro, quando estava em 23,4 mil unidades.