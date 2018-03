O varejo de móveis deve comercializar 377,5 milhões de unidades em 2018, totalizando R$ 75,549 bilhões – aumento de 4,8% no volume vendido e de 7,8% no faturamento. Com isso, o comércio moveleiro deve ultrapassar o montante comercializado em 2015, quando 375 milhões de unidades foram vendidas (gerando receita de R$ 66,894 bilhões). PÁGINA 8