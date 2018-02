Por Sankalp Phartiyal e Devidutta Tripathy

MUMBAI (Reuters) - O WhatsApp lançará um serviço de transferência de dinheiro na Índia, seu maior mercado, após um teste envolvendo um milhão de usuários, disse a National Payments Corp of India (NPCI).

A declaração desta sexta-feira marca o lançamento oficial do novo serviço do WhatsApp, conforme a NPCI, órgão criado pelo banco central e bancos para supervisionar serviços de pagamento.

O WhatsApp na semana passada testou o serviço em versão limitada na Índia, onde tem mais de 200 milhões de usuários. A ferramenta usa os números de celular dos clientes associados às contas bancárias para facilitar pagamentos e marca a primeira iniciativa global em transferências de dinheiro pela empresa controlada pelo Facebook.

Quatro bancos se juntarão à United Payments Interface (UPI) -ambiente no qual funciona o serviço de pagamentos- no WhatsApp, informou a NPCI. Atualmente, o ICICI Bank, terceiro maior banco indiano, processa as transferências de fundos no WhatsApp, segundo o aplicativo.

A popularidade do WhatsApp na Índia pode ser uma ameaça para bancos já estabelecidos, mas entra num mercado competitivo após o Google lançar um aplicativo de pagamentos no ano passado para competir com serviços locais.

A economia sem papel moeda do país teve um impulso após o primeiro-ministro Narendra Modi proibir antigas notas de alto valor no fim de 2016, levando a um aumento dos provedores de pagamento online, como a Paytm, maior do país.

A Paytm, financiada por Alibaba e SoftBank, manifestou preocupação com a segurança do novo serviço do WhatsApp em comunicado divulgado nesta sexta-feira.

