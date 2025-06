ChatGPT fora do ar hoje? Por que caiu e quando volta

Tentou usar o ChtaGPT nesta terça-feira, 10, mas encontrou a plataforma fora do ar? Saiba que não é apenas com você. O serviço da OpenAI apresenta instabilidade desde a parte da manhã e em vários países do mundo.

Abra a plataforma e envie qualquer solicitação no prompt. Em resposta, a IA informará que há um erro no fluxo de mensagens ou que algo parece ter dado errado. O problema é o mesmo se você usar o site do ChatGPT, o aplicativo para Windows ou Mac, ou o aplicativo para iOS ou Android.

Por que o ChatGPT está fora do ar?

Com base nos dados enviados pelos usuários ao DownDetector , a interrupção do ChatGPT começou lentamente na madrugada de terça-feira, 10 de junho, antes de atingir o pico por volta das 5h30, quando o número de denúncias atingiu mais de 1.000. Desde então, o volume de denúncias caiu, mas o problema ainda persiste.

Em sua própria página de status , a OpenAI mostra que o serviço está enfrentando problemas no momento.

Uma atualização de status aponta para taxas de erro e latência elevadas que afetam o ChatGPT, a plataforma de texto para vídeo do Sora, e suas APIs, nas últimas horas. Outra atualização mais recente se concentra no Sora, indicando novamente taxas de erro elevadas.

Às 9h07, a OpenAI informou que identificou a causa raiz do problema e está trabalhando para corrigi-lo.