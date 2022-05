Google Doodle celebra Dia do Trabalho neste 1º de maio

O Google Doodle deste domingo, 1º de maio, comemora o Dia do Trabalho, data que simboliza a luta sindicalista pelos direitos dos trabalhadores. Este dia foi escolhido em homenagem à greve geral que ocorreu em um centro industrial nos Estados Unidos, na qual os funcionários saíram às ruas contra as condições desumanas que eram submetidos.

Como surgiu o Dia do Trabalho?

O Dia do Trabalho surgiu devido a uma greve de trabalhadores estadunidenses, que foram às ruas em 1º de maio de 1886 para lutar por melhores condições de trabalho, redução da carga horária e aumento salarial.

Isso porque durante a Revolução Industrial, era comum que trabalhadores de fábricas trabalhassem até 12 horas por dia em péssimas condições, em ambientes que colocavam suas vidas em risco, com chances de sofrerem algum acidente ou pegarem alguma doença.

- PUBLICIDADE -

A manifestação aconteceu em Detroit, Chicago, e em outras cidades como Illinois, onde houve grande confronto com os policiais. A repressão resultou na morte de centenas de manifestantes e também de membros da polícia. Três dias depois, em 4 de maio, a Revolta de Haymarket eclodiu após a explosão de uma bomba durante o protestos, deixando mortos e feridos.

Os protestos resultaram na prisão dos líderes do movimento trabalhista de Chicago, e quatro deles foram condenados à morte.

Para homenagear as manifestações e todos os trabalhadores que perderam suas vidas na luta por direitos, um congresso socialista realizado em Paris em 1889 instituiu o dia 1º de maio como o Dia do Trabalho. A data só virou feriado em 1919, também na capital francesa, após a jornada de oito horas diárias ter sido ratificada por lei. No ano seguinte, a data foi instaurada na Rússia.

1º de Maio nos EUA e no Brasil – Google Doodle de hoje

Apesar da data ter sido escolhido devido a revolta dos trabalhadores americanos, o Dia do Trabalho nos Estados Unidos só é comemorado sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro.

A data foi instituída em 5 de setembro de 1882, em Nova York, e é chamada de Labor Day, criada pelo movimento sindical, que também visa homenagear a luta dos trabalhadores por melhores condições.

Já no Brasil, a celebração começou a ganhar força em 1890, período de desenvolvimento da indústria brasileira. Durante a era Vargas, o presidente usou a data de 1º de maio para anunciar leis em benefício dos trabalhadores – duas delas foram a Justiça do Trabalho (1941) e a CLT (1943).

A data só foi decretada como feriado de fato em 1924, pelo presidente Artur Bernardes. Se antes o 1º de Maio era palco de protestos e manifestações, hoje virou sinônimo de celebração dos direitos adquiridos ao longo das últimas décadas.

Hoje, a data é celebrada em mais de 80 países. México, toda a Europa Ocidental, Rússia, Índia, China e demais países da América do Sul e África também têm o feriado em seus calendários.

Na Austrália, a data pode variar de acordo com cada estado, e pode ocorrer nos meses de março, maio e outubro.

+ Doodle Google celebra a rota 66 neste 30 de abril