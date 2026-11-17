A CNH Digital fica disponível no aplicativo CNH do Brasil , desenvolvido para reunir os serviços digitais relacionados à habilitação e aos veículos. O download é gratuito e pode ser feito nas lojas oficiais de aplicativos para Android e iPhone. A CNH Digital fica disponível no aplicativo CNH do Brasil , desenvolvido para reunir os serviços digitais relacionados à habilitação e aos veículos. O download é gratuito e pode ser feito nas lojas oficiais de aplicativos para Android e iPhone.