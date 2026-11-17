O serviço está disponível para motoristas que tenham: – CNH válida com QR Code; – Documento emitido a partir de maio de 2017; – Cadastro na plataforma Gov.br.
Depois de instalar o aplicativo, entre com seu CPF e senha Gov.br. Em seguida, acesse a área de habilitação e escolha a opção para adicionar a CNH. O sistema solicitará a leitura do QR Code do documento e uma validação de identidade por reconhecimento facial. Também pode ser necessário confirmar o CEP cadastrado no Detran.
A CNH Digital tem validade? Sim! A versão digital tem a mesma validade jurídica da carteira impressa e pode ser apresentada em fiscalizações de trânsito em todo o território nacional. A emissão pelo aplicativo oficial é gratuita. Caso encontre dificuldades, procure o Detran responsável pela emissão da sua habilitação.