Sua roupa sai da máquina com manchas brancas?

Sua roupa sai da máquina com manchas brancas?

O problema pode ser excesso de sabão. Veja como resolver!

O problema pode ser excesso de sabão. Veja como resolver!

O excesso de sabão, a máquina muito cheia e a dificuldade de dissolução do produto podem deixar resíduos nos tecidos.

Coloque as peças novamente na máquina e selecione um ciclo de enxágue com água limpa.

1 - Faça um novo enxágue

Adicionar mais sabão pode aumentar o acúmulo de resíduos nas fibras do tecido.

2 - ciclo sem sabão

Passe um pano limpo e úmido sobre as marcas. Se necessário, use uma escova de cerdas macias, sem esfregar com força.

3 - Atenção às roupas pretas

As roupas precisam de espaço para que a água e o sabão circulem durante a lavagem.

4 - Evite encher a máquina

Siga a dosagem indicada na embalagem e utilize o compartimento correto da lavadora.

4 - use menos sabÃo

Com a dosagem adequada e o enxágue correto, você evita manchas brancas e preserva os tecidos.

roupas limpas, sem resíduos