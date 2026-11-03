Sua roupa sai da máquina com manchas brancas?
Sua roupa sai da máquina com manchas brancas?
O problema pode ser excesso de sabão. Veja como resolver!
O problema pode ser excesso de sabão. Veja como resolver!
O excesso de sabão, a máquina muito cheia e a dificuldade de dissolução do produto podem deixar resíduos nos tecidos.
Coloque as peças novamente na máquina e selecione um ciclo de enxágue com água limpa.
1 - Faça um novo enxágue
1 - Faça um novo enxágue
Adicionar mais sabão pode aumentar o acúmulo de resíduos nas fibras do tecido.
2 - ciclo sem sabão
2 - ciclo sem sabão
Passe um pano limpo e úmido sobre as marcas. Se necessário, use uma escova de cerdas macias, sem esfregar com força.
3 - Atenção às roupas pretas
3 - Atenção às roupas pretas
As roupas precisam de espaço para que a água e o sabão circulem durante a lavagem.
4 - Evite encher a máquina
4 - Evite encher a máquina
Siga a dosagem indicada na embalagem e utilize o compartimento correto da lavadora.
4 - use menos sabÃo
4 - use menos sabÃo
Com a dosagem adequada e o enxágue correto, você evita manchas brancas e preserva os tecidos.
roupas limpas, sem resíduos
roupas limpas, sem resíduos