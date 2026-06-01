Real Madrid 15 títulos - O clube espanhol domina a história da competição e venceu as cinco primeiras edições. É o maior campeão disparado da Europa.

Milan 7 títulos - O gigante italiano conquistou sua última Champions em 2007, liderado pelo brasileiro Kaká.

Liverpool 6 títulos - Os Reds levantaram a taça em 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019. Uma das equipes mais tradicionais da Europa.

Bayern de Munique 6 títulos - Os alemães conquistaram a Europa em seis oportunidades e são presença constante entre os favoritos.

Vencedores da Liga dos Campeões:
Com 4 títulos – Ajax
Com 3 títulos – Internazionale, Manchester United
Com 2 títulos – Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, PSG