MAIORES CAMPEÕES CHAMPIONS LEAGUE

REAL MADRID  15 TÍTULOS 

O clube espanhol domina a história da competição e venceu as cinco primeiras edições. É o maior campeão disparado da Europa.

MILAN 7 TÍTULOS 

O gigante italiano conquistou sua última Champions em 2007, liderado pelo brasileiro Kaká.

LIVERPOOL  6 TÍTULOS 

Os Reds levantaram a taça em 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 e 2019. Uma das equipes mais tradicionais da Europa.

BAYERN DE MUNIQUE  6 TÍTULOS 

Os alemães conquistaram a Europa em seis oportunidades e são presença constante entre os favoritos.

VENCEDORES DA LIGA DOS CAMPEÕES

Com 4 títulos – Ajax Com 3 títulos – Internazionale – Manchester United  Com 2 títulos – Juventus – Benfica – Nottingham Forest – Porto – PSG

