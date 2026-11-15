Nubank vai virar banco? Entenda o que muda para clientes
Nubank vai virar banco? Entenda o que muda para clientes
O Nubank recebeu autorização do Banco Central para comprar o Banco Porto Real. Com a conclusão da operação, prevista para os próximos dias após o anúncio de 13 de novembro, a fintech passará a ter licença bancária no Brasil.
O BC autorizou a aquisição do Banco Porto Real de Investimentos, anunciada pelo Nubank em julho. A instituição tem sede em Porto Real (RJ) e atua na concessão de crédito para grandes empresas.
A aquisição permite incorporar uma licença bancária ao conglomerado do Nubank. A medida atende à Resolução Conjunta nº 17, do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que estabelece regras para o uso da palavra "banco" no nome de instituições financeiras.
Por enquanto, não há mudança anunciada. Quando comunicou a aquisição, em julho, o Nubank informou que o aplicativo, os cartões, os produtos, os serviços e a marca permaneceriam iguais.
Os clientes poderão continuar usando suas contas e serviços normalmente. A aprovação da compra é uma mudança na estrutura regulatória da instituição, e não um anúncio de alteração imediata nos cartões ou nas condições das contas.