Os maiores públicos da história do Rock in Rio

Queen — 1985 👥 250 mil pessoas O primeiro Rock in Rio teve um dos maiores momentos da história da música no Brasil. Freddie Mercury comandou um coral gigantesco durante “Love of My Life”.

Cássia Eller — 2001 👥 cerca de 180 mil pessoas Cássia Eller encarou uma plateia que esperava nomes internacionais do rock e entregou um dos shows mais lembrados da edição.

Red Hot Chili Peppers — 2001 👥 cerca de 250 mil pessoas O Red Hot Chili Peppers encerrou a terceira edição do Rock in Rio com uma apresentação que levou uma multidão à Cidade do Rock.

A-ha — 1991 👥  198 mil pessoas O A-ha foi uma das principais atrações do Rock in Rio II e estabeleceu um dos maiores públicos da história do festival.

George Benson — 1985 👥 cerca de 250 mil pessoas no dia George Benson foi uma das atrações da primeira edição do Rock in Rio, realizada em janeiro de 1985.

AC/DC — 1985 👥 cerca de 250 mil pessoas no dia O AC/DC esteve entre os grandes nomes da primeira edição do Rock in Rio e ajudou a transformar o festival em um dos maiores eventos musicais do país.

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