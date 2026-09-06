Os maiores públicos da história do
Rock in Rio
Queen — 1985
👥
250 mil pessoas
O primeiro Rock in Rio teve um dos maiores momentos da história da música no Brasil.
Freddie Mercury comandou um coral gigantesco durante
“Love of My Life”
.
Cássia Eller — 2001
👥 cerca de 180 mil pessoas
Cássia Eller encarou uma plateia que esperava nomes internacionais do rock e entregou um dos shows mais lembrados da edição.
Red Hot Chili Peppers — 2001
👥 cerca de 250 mil pessoas
O Red Hot Chili Peppers encerrou a terceira edição do Rock in Rio com uma apresentação que levou uma multidão à Cidade do Rock.
A-ha — 1991
👥 198 mil pessoas
O A-ha foi uma das principais atrações do Rock in Rio II e estabeleceu um dos maiores públicos da história do festival.
George Benson — 1985
👥 cerca de 250 mil pessoas no dia
George Benson foi uma das atrações da primeira edição do Rock in Rio, realizada em janeiro de 1985.
AC/DC — 1985
👥 cerca de 250 mil pessoas no dia
O AC/DC esteve entre os grandes nomes da primeira edição do Rock in Rio e ajudou a transformar o festival em um dos maiores eventos musicais do país.
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