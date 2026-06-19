Dá para viajar usando RG ou CIN física em alguns destinos da América do Sul.
Brasileiro pode sair do país sem passaporte?
Sim. Em viagens de turismo para países do Mercosul e associados, o RG em bom estado pode substituir o passaporte.
qUAIS PAÍSES ACEITAM RG?
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador permitem a entrada de brasileiros sem passaporte.
ANTES DE COMPRAR A PASSAGEM, CONFIRA AS REGRAS
O RG precisa estar conservado, com foto atual. Também verifique escalas, exigências da companhia aérea, vacinas e seguro viagem.