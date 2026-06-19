8 países que não precisam de passaporte

Dá para viajar usando RG ou CIN física em alguns destinos da América do Sul.

Brasileiro pode sair do país sem passaporte?

Sim. Em viagens de turismo para países do Mercosul e associados, o RG em bom estado pode substituir o passaporte.

qUAIS PAÍSES ACEITAM RG?

Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador permitem a entrada de brasileiros sem passaporte.

ANTES DE COMPRAR A PASSAGEM, CONFIRA AS REGRAS

O RG precisa estar conservado, com foto atual. Também verifique escalas, exigências da companhia aérea, vacinas e seguro viagem.