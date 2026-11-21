Quais times nunca foram rebaixados no Brasileirão?
FLAMENGO
O Flamengo nunca foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube carioca mantém uma das trajetórias mais longevas na elite nacional sem ter sofrido uma queda de divisão.
SÃO PAULO
O São Paulo também nunca disputou a Série B em consequência de um rebaixamento. O Tricolor paulista atravessou diferentes formatos e épocas do Brasileirão sem terminar uma competição entre os clubes que caíram.
MIRASSOL
O Mirassol também nunca foi rebaixado da Série A. O clube paulista estreou na elite do Brasileirão em 2025 e, por ter uma trajetória recente na competição, ainda não sofreu uma queda de divisão.
Permanecer na elite do futebol brasileiro por décadas sem ser rebaixado é um feito raro. Flamengo e São Paulo carregam essa marca entre os clubes com longa história no Brasileirão, enquanto o Mirassol ainda não teve um rebaixamento na curta trajetória na Série A.