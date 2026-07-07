JANNIK
KARSTEN WINEGEART
As quartas de final da Copa do Mundo já têm confrontos de peso definidos. França x Marrocos, Espanha x Bélgica e Noruega x Inglaterra movimentam o mata-mata, enquanto a Argentina ainda aguarda o vencedor de Colômbia x Suíça para conhecer seu adversário.
vienna
França e Marrocos se enfrentam na quinta-feira, 9 de julho, às 16h. O vencedor avança para a semifinal e segue na disputa pelo título da Copa.
BANCE BALLA SCHOTTNER
A Espanha enfrenta a Bélgica na sexta-feira, 10 de julho, às 15h. O confronto promete equilíbrio e vale uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.
MIGUEL RAMIREZ
A Espanha enfrenta a Bélgica na sexta-feira, 10 de julho, às 15h. O confronto promete equilíbrio e vale uma vaga entre as quatro melhores seleções do torneio.
EMERSON VIEIRA
A Argentina joga no sábado, 11 de julho, às 21h, mas ainda aguarda o vencedor de Colômbia x Suíça. O classificado encara os argentinos por uma vaga na semifinal.
França x Marrocos — 09/07, 16h Espanha x Bélgica — 10/07, 15h Noruega x Inglaterra — 11/07, 17h Argentina x Colômbia ou Suíça — 11/07, 21h