A chegada da primavera costuma provocar mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil. Para setembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê volumes de chuva próximos da média em grande parte do país. No Sul e no noroeste do Amazonas, a tendência é de precipitações acima da média. Por outro lado, partes da Região Norte e a faixa costeira da Bahia podem registrar volumes de chuva abaixo da climatologia. A chegada da primavera costuma provocar mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil. Para setembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê volumes de chuva próximos da média em grande parte do país. No Sul e no noroeste do Amazonas, a tendência é de precipitações acima da média. Por outro lado, partes da Região Norte e a faixa costeira da Bahia podem registrar volumes de chuva abaixo da climatologia.