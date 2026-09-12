A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).
A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).
A estação se inicia com o equinócio de primavera, quando a incidência de luz solar sobre os dois hemisférios da Terra se aproxima do equilíbrio.
A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).
A estação se inicia com o equinócio de primavera, quando a incidência de luz solar sobre os dois hemisférios da Terra se aproxima do equilíbrio.
A nova estação permanece até 21 de dezembro de 2026, quando começa o verão.