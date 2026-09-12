Quando começa a primavera em 2026? 

A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).

A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).

A estação se inicia com o equinócio de primavera, quando a incidência de luz solar sobre os dois hemisférios da Terra se aproxima do equilíbrio.

A primavera de 2026 começa no dia 22 de setembro, uma terça-feira, às 21h05 (horário de Brasília).

A estação se inicia com o equinócio de primavera, quando a incidência de luz solar sobre os dois hemisférios da Terra se aproxima do equilíbrio.

A nova estação permanece até 21 de dezembro de 2026, quando começa o verão.

A chegada da primavera costuma provocar mudanças no regime de chuvas e nas temperaturas em diferentes regiões do Brasil. Para setembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê volumes de chuva próximos da média em grande parte do país. No Sul e no noroeste do Amazonas, a tendência é de precipitações acima da média. Por outro lado, partes da Região Norte e a faixa costeira da Bahia podem registrar volumes de chuva abaixo da climatologia.

No Centro-Oeste e Sudeste, a previsão aponta para chuvas próximas da média, embora existam áreas de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul que podem apresentar comportamento diferente.

Quando começam as quatro estações em 2026? Primavera: 22 de setembro de 2026, às 21h05 Verão: 21 de dezembro de 2026 Outono: 20 de março de 2027 Inverno: 21 de junho de 2027

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