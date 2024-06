Programa continua com Adriane Galisteu no comando.

Os fãs já podem começar a contagem regressiva: em setembro é quando começa A Fazenda 2024. Até agora, um nome é visto como certo no elenco - e não é de um ex-BBB.

Quando estreia A Fazenda 2024?

A próxima edição do reality show A Fazenda 16, o segundo mais assistido do país, deve começar na primeira quinzena de setembro, em uma terça-feira. Em maio, a Record TV fez sua primeira chamada do programa, afirmando que essa será “Uma nova temporada para entrar na história”

Até agora, o único nome que estaria confirmado é de Camila Moura, que ficou conhecida após expor sua relação com Lucas Buda, então participante do BBB 24. A carioca possui mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Quando começa a fazenda 2024 e quem já está confirmado

Adriane Galisteu é a atual apresentadora do reality show, este é o seu quarto ano no comando da atração rural. Antes da loira, a atração foi apresentada por Marcos Mion, Brito Junior e até Roberto Justus.

O programa é dirigido por Rodrigo Carelli.