Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: MC Gui vence e escapa da roça

MC Gui foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 25, e conseguiu se livrar da berlinda. Agora, Gui Araújo, Dayane Mello e Arcrebiano estão na roça e vão precisar da ajuda do público para continuar em A Fazenda 2021. Veja como foi a disputa pelo chapéu do poder.

A Prova do Fazendeiro foi disputada por MC Gui, Dayane Mello e Arcrebiano. O funkeiro, que foi mandado para a roça votado pelo fazendeiro, levou a melhor e voltou para a sede do confinamento no cargo de maior autoridade no reality. Além disso, ele escapou oficialmente da enquete a Fazenda 2021.

MC Gui viveu dias de atritos nos últimos dias dentro do confinamento e está em uma verdadeira guerra com Rico Melquiades. Essa é a primeira vez que o peão assume o cargo de Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

A formação da roça desta semana incluiu a definição do trio de competidores da Prova do Fazendeiro: MC Gui, Dayane e Bil. A dinâmica foi ao ar, ao vivo, nesta quarta-feira (24) e os participantes foram desafiados a mostrar habilidade em uma prova de habilidade e velocidade. Para conquistar o chapéu, os peões tiveram que conduzir uma empilhadeira com produtos do patrocinador até uma estante.

Arcrebiano e MC Gui ficaram na frente durante toda a dinâmica, mas o funkeiro levou a melhor.

Quem já ganhou a prova do fazendeiro

1 – Gui Araújo

2 – Erika Schneider

3 – Gui Araújo

4 – Rico Melquiades

5 – Dayane Mello

6 – Arcrebiano

7 – Sthe Matos

8 – Marina Ferrari

8 – Gui Araújo

9 – Rico Melquiades

Com o anúncio de que MC Gui é quem ganhou a Prova do Fazendeiro, os principais alvos para ir para a berlinda votado pelo líder são: Rico Melquiades, Aline Mineiro e Solange Gomes.

Quando é a próxima roça?

O ponto alto do mandato de um fazendeiro é a indicação de um dos de seus rivais para a berlinda. A próxima roça, que vai definir qual famoso será o 11º eliminado, está marcada para ser formada na terça-feira, 30 de novembro. O programa será transmitido, ao vivo, às 22h45 (horário de Brasília).

É nesse programa que serão definidos quais peões vão participar da Prova do Fazendeiro. A dinâmica pelo chapéu com os poderes acontece na quarta-feira, 01 de dezembro.

A próxima eliminação vai acontecer na quinta-feira, 2 de dezembro, às 22h45, na Record TV e PlayPlus.