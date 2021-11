Enquete a Fazenda: parcial indica o favorito na Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro vai ser disputada nesta quarta-feira (24) por MC Gui, Dayane Mello e Arcrebiano. Dentre os três roceiros, aquele que conquistar o chapéu de autoridade da semana na dinâmica ao vivo ganhará imunidade e escapará da berlinda. Veja o que o público espera da Prova do Fazendeiro, segundo resultado parcial da enquete a Fazenda 2021 no DCI.

Público quer Bil fazendeiro, aponta parcial da enquete a Fazenda 2021

Perguntados sobre qual participante deve ser o fazendeiro da semana, 61,93% do público do DCI votou em Arcrebiano. Ou seja, de acordo com a enquete, o ex-BBB é o favorito isolado na Prova do Fazendeiro desta semana e, para o público, é quem deve herdar o chapéu que está na cabeça de Rico Melquiades. Se ganhar a prova, Arcrebiano viverá seu segundo reinado dentro do programa.

A possível coroação de Bil como fazendeiro, assim como foi na primeira vez, deixaria nomes como MC Gui, Dayane e Rico na mira da próxima berlinda.

Dayane Mello aparece na segunda posição da lista dos favoritos do público ao cargo de Fazendeiro. A modelo recebeu 26,15% dos votos. Até o momento, Dayane foi a líder da fazenda por uma vez.

O último lugar da lista, que recebeu a menor quantidade de votos, é ocupado por MC Gui. O cantor foi votado por apenas 11,93% dos votos, sendo o menos favorito da vez na enquete a Fazenda 2021.

A baixa porcentagem recebida por MC Gui e Dayane, em comparação com Arcrebiano, reforça a boa aceitação do público ao jogo do ex-BBB no reality da Record TV.

Relembre todos os fazendeiros da temporada:

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico Melquiades

Quinta semana: Dayane

Sexta semana: Arcrebiano

Sétima semana: Sthe Matos

Oitava semana: Marina Ferrari

Nona semana: Gui Araújo

Décima semana: Rico Melquiades

Quando e onde assistir a Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro ocorre nesta quarta-feira (24), às 22h45, no horário de Brasília e deve confirmar ou não o resultado parcial da enquete a Fazenda do DCI. A dinâmica será transmitida na Record TV e PlayPlus.

Para assistir e não perder nenhum detalhe da disputa, basta sintonizar na Record TV. Para aqueles que desejam acompanhar online, também é possível assistir no PlayPlus – o streaming da emissora – de forma gratuita. Com o cadastro ativo e conexão à internet, basta clicar na aba ‘No Ar’ para ter acesso ao conteúdo da Record TV e a Fazenda 2021.

Saiba mais sobre o PlayPlus e como assistir a Fazenda 2021 online no DCI.