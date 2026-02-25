Ainda dá tempo: Votação Gshow BBB 26 para eliminar Maxiane, Milena ou Chay

A votação Gshow do BBB 26 para o sexto paredão continua aberta! Maxiane, Milena ou Chay se enfrentam e uma delas deixará a competição pelo prêmio milionário nesta terça, 24. O voto é para quem sai, então qual das três emparedadas deve ser eliminado?
Como votar no site do Gshow
Dessa vez, o voto é para quem deve sair e o público pode participar da votação Gshow até a noite de terça, quando o resultado será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo. A contagem de votos é encerrada minutos antes da divulgação do nome do eliminado.
Vale lembrar que o Gshow é o único portal que contabiliza os votos oficialmente para o paredão. Para participar, basta ter um cadastro gratuito Globo.com.
Para quem for votar pelo site, o primeiro passo é acessar o endereço https://gshow.globo.com/ e ir em “entrar”, na lateral superior direita. Depois clique em “cadastre-se” e informe nome completo, e-mail e data de nascimento. Você vai criar uma senha de 8 a 5 dígitos e então selecionará as caixinhas “sou humano” e “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.
Em seguida, após o cadastro clique em “BBB” na lateral superior esquerda do site. Clique na votação BBB 26, a enquete será a primeira opção nesta aba, em seguida uma nova página será aberta.
Confira os nomes e fotos dos emparedados, e escolha em quem vai votar. Agora é só clicar no nome de um deles, confira que selecionou a pessoa certa e por último clique na caixinha da verificação de robôs.
O voto é único, um CPF por vez.
Assistir o BBB ao vivo
O BBB vai ao ar diariamente na Globo, na faixa das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Três Graças. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde, depois do Fantástico. A edição mostra os principais acontecimentos da convivência entre os brothers, além das provas e eliminações.
Também é possível acompanhar os brothers 24 horas por dia através do pay-per-view do Globoplay.
Para assistir ou adquirir um dos planos, acesse o Globoplay em em seu navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone. O sistema também pede que você se cadastre na plataforma, inserindo dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e cidade de residência. Também é necessário criar uma senha e inserir uma forma de pagamento.
Em seguida, retorne para a página inicial, clique na aba BBB e escolha qual câmera você quer assistir. Os assinantes podem optar por ver a área externa, cozinha, quartos, sala, piscina e confessionário.