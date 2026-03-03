Já sabemos quem deve sair do BBB 26 para o quarto secreto

Porcentagem BBB 26 paredão – Na noite de domingo foi formado o tão aguardado paredão falso do BBB 26. Alberto Cowboy, Jordana e Breno acabaram na berlinda, mas quem será que vai ser o mais votado pelo público e acabará no quarto secreto do reality show? Veja Como está a votação do Big Brother Brasil.

Como está a votação do BBB 26

A disputa está entre dois nomes: Cowboy e Breno, de acordo com consulta realizada na noite de terça-feira. O veterano está na frente para sair do BBB 26 tem 55,33% da intenções de votos.

Já o professor vem em seguida com 42,93% dos votos da enquete, e indica que tem chances de ir para o quarto secreto.

Já Jordana estar longe da briga pela vitória na berlinda fake do BBB, com apenas 1,73% dos votos.

Globo muda regra de Paredão Falso

A direção do Big Brother Brasil 26 decidiu intervir no curso do reality e anunciou uma mudança de última hora na dinâmica do Paredão Falso. Durante a edição desta segunda-feira, 2, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que o participante “eliminado” na noite de hoje não ficará isolado: ele terá o poder de escolher um aliado da casa para acompanhá-lo no Quarto Secreto.

“A pessoa que for para o Quarto Secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater. O que será que essa dupla vai tramar?”, provocou o apresentador.

A alteração na regra, no entanto, não foi bem recebida pelo público. Nas redes sociais, telespectadores acusaram a emissora de “mudar o jogo com a bola rolando” para favorecer participantes específicos. A principal suspeita dos internautas é que a manobra tente blindar ou impulsionar o jogo de Ana Paula, uma das veteranas e favoritas da edição, que tem sido o centro das atenções e dos conflitos na casa.

A revolta dos fãs baseia-se no princípio de que as regras de uma competição devem ser mantidas do início ao fim. Além disso, parte da audiência já demonstrava insatisfação com a formação da berlinda, esperando que nomes mais explosivos estivessem no paredão para movimentar o confinamento. Com a nova dinâmica, a expectativa é que a dupla escolhida tenha acesso a informações privilegiadas e áudio da casa, retornando com um poder de articulação dobrado.

O desfecho dessa “eliminação” acontece na noite desta terça-feira, 3, quando o mais votado pelo público se despede dos colegas sem saber que, na verdade, ganhará um acompanhante e uma visão privilegiada do jogo.

