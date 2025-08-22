Qual é a diferença de idade entre Cariúcha e o filho do Gugu?

A apresentadora Cariúcha e o filho do Gugu, João Augusto Liberato, foram flagrados juntos na noite de quinta-feira, 21, em evento do João Silva, filho do Faustão. Assim que os dois foram vistos, uma dúvida levantada pelo público foi sobre a idade do novo casal.

João e Cariúcha possuem uma diferença de idade: a apresentadora está com 41 anos de idade, enquanto o rapaz está com 23 anos. Assim, a diferença de idade entre eles é de 18 anos.

A informação da relação foi revelada em um vídeo compartilhado por Lucas Guimarães em seu Instagram.

Outro casal que chamou atenção na festa de João Silva foi Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, e Daia de Paula, ex-bailarina do apresentador. O herdeiro tem 17 anos, é menor de idade, enquanto a moça tem 34 anos, o dobro de sua idade.

Quem é Cariúcha?

Se você acompanha os memes da internet, provavelmente já ouviu falar da Cariúcha. A influenciadora digital, que ganhou fama com seu jeito espontâneo e cheio de humor, virou apresentadora. Atualmente, apresenta o programa de TV Fofocalizando no SBT.

Alessandra Cariúcha se tornou um meme após aparecer em uma reportagem feita por Caco Barcellos em 2009, após perder o concurso Garota na Laje. Ela ficou brava por sair derrotada e soltou a frase “eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba”, que viralizou.