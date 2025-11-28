Quem são os pais da atriz Mel Maia? Conheça a família

Conhecida do público desde a infância, Mel Maia, 21 anos, cresceu diante das câmeras. Mas sua história começa muito antes de “Avenida Brasil”, novela que a transformou num fenômeno nacional aos 8 anos. Nascida e criada no Rio de Janeiro, a atriz não vem de uma família de artistas. Ainda assim, encontrou apoio em casa para trilhar um caminho que, desde cedo, exigiria disciplina, rotina intensa e responsabilidades pouco comuns para uma criança.

Conheça a família da atriz Mel Maia

Mel é filha de Débora Maia e de Luciano Souza. A atriz também tem uma irmã mais velha, Yasmin Maia, de 24 anos. A família não tem histórico no meio artístico. A entrada de Mel na televisão ocorreu após aulas de teatro iniciadas aos 5 anos, incentivadas pela mãe.

Durante os primeiros anos de carreira, Débora acompanhou de perto a rotina da filha, organizando compromissos, gravações, estudos e deslocamentos. Luciano Souza, o pai, sempre manteve vida reservada, sem exposição pública, mas é reconhecido como parte do núcleo familiar da atriz.

Aos 16 anos, Mel foi emancipada. A decisão foi tomada pela família para agilizar processos ligados ao trabalho, já que a atriz precisava assinar contratos, resolver questões administrativas e viajar desacompanhada para gravações ou eventos. A emancipação não representou ruptura familiar, mas um procedimento jurídico comum entre jovens atores.

A relação de Mel com a irmã, Yasmin, sempre foi descrita como próxima. As duas viveram a infância no Rio de Janeiro, e Yasmin manteve postura discreta ao longo da ascensão da irmã na TV.

Mel consolidou carreira em novelas da Globo e expandiu sua presença para o streaming, como no elenco da série “Os Donos do Jogo”, lançada pela Netflix.

Foto: reprodução

Morte da mãe de Mel Maia

Na sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Débora Maia, mãe de Mel Maia, foi encontrada morta em casa, no Rio de Janeiro, aos 53 anos. O corpo foi localizado no banheiro do apartamento por uma empregada doméstica que chegava ao local para trabalhar. A Polícia Militar foi acionada imediatamente.

A família confirmou a morte por meio da assessoria de imprensa da atriz. Até o momento da última atualização, as causas não haviam sido divulgadas pela Polícia Civil, que segue com a investigação.

Débora era mãe de Mel e Yasmin e mantinha rotina fora do meio artístico. A cerimônia de cremação foi marcada para o sábado, 29 de novembro, no Crematório da Penitência, no Caju, na capital fluminense.

A equipe da atriz pediu privacidade em nome da família. Mel Maia ainda não havia se manifestado publicamente sobre a morte da mãe até a última atualização desta matéria.