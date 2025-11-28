Celebridades

Quem são os pais da atriz Mel Maia? Conheça a família

Mãe da atriz faleceu aos 53 anos

Escrito por Anny Malagolini
Quem são os pais da atriz Mel Maia Foto: reprodução

Conhecida do público desde a infância, Mel Maia, 21 anos, cresceu diante das câmeras. Mas sua história começa muito antes de “Avenida Brasil”, novela que a transformou num fenômeno nacional aos 8 anos. Nascida e criada no Rio de Janeiro, a atriz não vem de uma família de artistas. Ainda assim, encontrou apoio em casa para trilhar um caminho que, desde cedo, exigiria disciplina, rotina intensa e responsabilidades pouco comuns para uma criança.

Conheça a família da atriz Mel Maia

Mel é filha de Débora Maia e de Luciano Souza. A atriz também tem uma irmã mais velha, Yasmin Maia, de 24 anos. A família não tem histórico no meio artístico. A entrada de Mel na televisão ocorreu após aulas de teatro iniciadas aos 5 anos, incentivadas pela mãe.

Durante os primeiros anos de carreira, Débora acompanhou de perto a rotina da filha, organizando compromissos, gravações, estudos e deslocamentos. Luciano Souza, o pai, sempre manteve vida reservada, sem exposição pública, mas é reconhecido como parte do núcleo familiar da atriz.

Aos 16 anos, Mel foi emancipada. A decisão foi tomada pela família para agilizar processos ligados ao trabalho, já que a atriz precisava assinar contratos, resolver questões administrativas e viajar desacompanhada para gravações ou eventos. A emancipação não representou ruptura familiar, mas um procedimento jurídico comum entre jovens atores.

A relação de Mel com a irmã, Yasmin, sempre foi descrita como próxima. As duas viveram a infância no Rio de Janeiro, e Yasmin manteve postura discreta ao longo da ascensão da irmã na TV.

Mel consolidou carreira em novelas da Globo e expandiu sua presença para o streaming, como no elenco da série “Os Donos do Jogo”, lançada pela Netflix.

pais mel maia 1
Foto: reprodução

Morte da mãe de Mel Maia

Na sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Débora Maia, mãe de Mel Maia, foi encontrada morta em casa, no Rio de Janeiro, aos 53 anos. O corpo foi localizado no banheiro do apartamento por uma empregada doméstica que chegava ao local para trabalhar. A Polícia Militar foi acionada imediatamente.

A família confirmou a morte por meio da assessoria de imprensa da atriz. Até o momento da última atualização, as causas não haviam sido divulgadas pela Polícia Civil, que segue com a investigação.

Débora era mãe de Mel e Yasmin e mantinha rotina fora do meio artístico. A cerimônia de cremação foi marcada para o sábado, 29 de novembro, no Crematório da Penitência, no Caju, na capital fluminense.

A equipe da atriz pediu privacidade em nome da família. Mel Maia ainda não havia se manifestado publicamente sobre a morte da mãe até a última atualização desta matéria.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Por que Ivete Sangalo se separou de Daniel Cardy?

Quem é Fatima Bosch e de onde é a Miss Universo de 2025

Cantor Jards Macalé morre aos 82 anos

Onde fica a fazenda do cantor Daniel que faz sucesso na TV

Cantor Lô Borges morre em BH aos 73 anos; relembre músicas

Ator de 50 anos de Stranger Things é denunciado por assediar Millie Bobby Brown

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes