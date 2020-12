Simone fala sobre a libido na gravidez: ‘um fogo’

Simone Mendes está curtindo a sua segunda gestação. A dupla de Simaria espera uma menina que se chamará Zaya, fruto do seu casamento com o piloto Kaká Diniz. A cantora já é mãe de Henry, de 5 anos de idade. Em vídeo no seu canal do YouTube, a sertaneja falou sobre a ‘libido’ na gravidez e relatou que a fase tem sido animada: ‘um fogo’.

“A mulher grávida fica com um fogo que ‘pá’ mais rápido. Nessa gravidez eu tenho mais libido no que na outra. Na outra eu não queria nem ver [o marido]”, contou a intérprete de Foi Pá Pum. Após a declaração da esposa, Kaká celebrou a fase entre quatro paredes do casal. “Na verdade, era bom se ela ficasse grávida uns dois anos porque o negócio ‘tá’ bom”.

Simone gravidez

Apesar de ter aberto o jogo sobre a ‘libido’ na segunda gestação, Simone ressalta que ela tem um pouco mais de controle com seus desejos. “Tem mulher que na gestação fica subindo pelas paredes, eu não sou dessas que fica subindo pelas paredes, tá? Quero deixar bem claro”, explicou.

A cantora, que já deixou claro não se importar em falar sobre temas considerados íntimos, revelou que a concepção de Zaya, sua segunda filha, foi feita no banheiro. “Eu lembro o dia. [Foi] lá no banheiro de casa. Só tem chave na porta do banheiro. Eita, felicidade. Foi ótimo”, disse,

Mesmo feliz com o aumento considerável da ‘libido’, Simone ressalta que vive estressada nessa gestação. . “Nessa gravidez, estou estressada. Meu Deus, como estou estressada…”.

Durante vídeo publicado em seu canal do YouTube, onde soma mais de 2,7 milhões de inscritos, Simone ressalta que todas as gestações foram planejadas entre ela e o marido. “Nenhuma gravidez foi acidental. Engravidei do Henry aos 30. Após 6 anos, decidi que a Zaya viesse”, disse