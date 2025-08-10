Informações sobre a transmissão AO VIVO do UD Almeria x Al Nassr: quando e onde assistir ao ALM x NAS

Ao vivo: onde assistir o jogo do Almería x Al Nassr no amistoso (10/08/25)

O Almería receberá o Al Nassr em um amistoso de pré-temporada no Estádio de los Juegos Mediterráneos, em Almería, Espanha. A partida está marcada para domingo, 10 de agosto, com início previsto para 14h (horário de Brasília). O time de CR7 está se preparando para a próxima temporada da Saudi Pro League, enquanto o Almería está focado em garantir o acesso à La Liga na próxima temporada.

Como assistir Almeria x Al Nassr?

O jogo não será transmitido em nenhum canal de TV no Brasil. No entanto, o streaming DAZN transmitirá a partida, enquanto na Espanha, a Goal Play e o Gol Stadium também a exibirão.

Cristiano Ronaldo deve jogar pelo Al Nassr nesta partida . Após levantar o troféu da Liga das Nações da UEFA com Portugal, ele teve tempo para se recuperar e se preparar para a nova temporada. Em seus três anos na Arábia Saudita, Ronaldo marcou 77 gols em 79 jogos como titular.

Além do CR7, o Al Nassr vai escalar Bento (goleiro) – Boushal, Alamri, Simakan, Yahya – Brozovic, Angelo – João Félix, Mané, Wesley.

A escalação da Almería deve contar com Maximiano (goleiro); Luna, Gonzlaez, Bonini, Munoz; Merelo, Robertone; Arribas, Lázaro, Embarba; Baptistão.

Próximos jogos

O time do CR7 volta a jogar pel semifinal da 12ª edição da Supercopa Saudita, realizada entre 19 e 23 de agosto de 2025 no Hong Kong Stadium.