DCI - Leia no
jornal DCI sobre Economia, Futebol,
Celebridades e Loterias
Jornal DCI » DCI Mais » Cinema & TV

Pokémon day 2026: horário e onde assistir ao vivo hoje

Fãs vão comemorar 30 anos do desenho
Escrito por Anny Malagolini
Publicado em
Pokémon day 2026
BBC

Fãs de Pokémon ao redor do mundo já estão em clima de contagem regressiva. Nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o Dia Pokémon 2026 marca os 30 anos de uma das franquias mais populares da história dos videogames. Criada em 1996 com o lançamento de Pokémon Red e Pokémon Green no Japão, a série atravessou gerações, consolidou-se como fenômeno cultural e hoje movimenta jogos, cartas, animações, filmes e uma legião fiel de fãs.

Para celebrar a data, a The Pokémon Company realiza mais uma edição do já tradicional Pokémon Presents — transmissão em vídeo que costuma concentrar os principais anúncios da marca ao longo do ano. Em 2026, a expectativa é ainda maior, já que a franquia completa três décadas.

Quando será o Pokémon Presents 2026?

O primeiro Pokémon Presents de 2026 acontece nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. No Brasil, a apresentação começa às 11h (horário de Brasília).

A transmissão terá cerca de 25 minutos e promete trazer novidades sobre o futuro da franquia. Em edições anteriores, o evento revelou novos jogos da linha principal, spin-offs, atualizações para games mobile, expansões do Pokémon TCG e até anúncios relacionados às produções animadas.

Onde assistir ao Pokémon Presents

O evento será transmitido ao vivo nos canais oficiais da franquia nas principais plataformas digitais, incluindo YouTube, Twitch, Instagram e TikTok. A expectativa é de grande audiência, especialmente por se tratar de uma edição comemorativa.

【公式】Pokémon Presents 2026.2.27

「Pokémon Presents」はこの後23時から放送開始！ 22時30分からは「Pokémon Presents」までのカウントダウンも放送予定！ ぜひチェックしてね！

O que esperar dos anúncios?

Embora o conteúdo da apresentação seja mantido em segredo, algumas pistas já movimentam a comunidade. Foi confirmado que Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen chegam ao Nintendo Switch como parte das comemorações de 30 anos — um aceno direto à nostalgia dos fãs que começaram a jornada na região de Kanto.

Mas dificilmente as novidades param por aí. A expectativa é de atualizações sobre Pokémon Champions, além de possíveis anúncios envolvendo o Pokémon TCG e projetos em animação.

Nos bastidores da comunidade, cresce também a especulação sobre a revelação da chamada “Geração 10”. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o marco de três décadas seria um momento simbólico para apresentar uma nova leva de criaturas, região inédita e mecânicas renovadas — algo que tradicionalmente redefine os rumos da franquia.

Se haverá um anúncio histórico ou apenas atualizações pontuais, só saberemos ao fim da transmissão. O fato é que, três décadas depois de seu lançamento, Pokémon segue relevante, lucrativo e capaz de mobilizar milhões de pessoas em torno de uma simples pergunta: qual será o próximo passo dessa jornada?

Anny Malagolini
Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.