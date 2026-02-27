Pokémon day 2026: horário e onde assistir ao vivo hoje

Fãs de Pokémon ao redor do mundo já estão em clima de contagem regressiva. Nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, o Dia Pokémon 2026 marca os 30 anos de uma das franquias mais populares da história dos videogames. Criada em 1996 com o lançamento de Pokémon Red e Pokémon Green no Japão, a série atravessou gerações, consolidou-se como fenômeno cultural e hoje movimenta jogos, cartas, animações, filmes e uma legião fiel de fãs.

Para celebrar a data, a The Pokémon Company realiza mais uma edição do já tradicional Pokémon Presents — transmissão em vídeo que costuma concentrar os principais anúncios da marca ao longo do ano. Em 2026, a expectativa é ainda maior, já que a franquia completa três décadas.

Quando será o Pokémon Presents 2026?

O primeiro Pokémon Presents de 2026 acontece nesta quinta-feira, 27 de fevereiro. No Brasil, a apresentação começa às 11h (horário de Brasília).

A transmissão terá cerca de 25 minutos e promete trazer novidades sobre o futuro da franquia. Em edições anteriores, o evento revelou novos jogos da linha principal, spin-offs, atualizações para games mobile, expansões do Pokémon TCG e até anúncios relacionados às produções animadas.

Onde assistir ao Pokémon Presents

O evento será transmitido ao vivo nos canais oficiais da franquia nas principais plataformas digitais, incluindo YouTube, Twitch, Instagram e TikTok. A expectativa é de grande audiência, especialmente por se tratar de uma edição comemorativa.

O que esperar dos anúncios?

Embora o conteúdo da apresentação seja mantido em segredo, algumas pistas já movimentam a comunidade. Foi confirmado que Pokémon FireRed e Pokémon LeafGreen chegam ao Nintendo Switch como parte das comemorações de 30 anos — um aceno direto à nostalgia dos fãs que começaram a jornada na região de Kanto.

Mas dificilmente as novidades param por aí. A expectativa é de atualizações sobre Pokémon Champions, além de possíveis anúncios envolvendo o Pokémon TCG e projetos em animação.

Nos bastidores da comunidade, cresce também a especulação sobre a revelação da chamada “Geração 10”. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o marco de três décadas seria um momento simbólico para apresentar uma nova leva de criaturas, região inédita e mecânicas renovadas — algo que tradicionalmente redefine os rumos da franquia.

Se haverá um anúncio histórico ou apenas atualizações pontuais, só saberemos ao fim da transmissão. O fato é que, três décadas depois de seu lançamento, Pokémon segue relevante, lucrativo e capaz de mobilizar milhões de pessoas em torno de uma simples pergunta: qual será o próximo passo dessa jornada?