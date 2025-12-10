Quem saiu do Masterchef Celebridades hoje: Luciano Szafir eliminado

Nesta terça-feira, 9 de dezembro, duas festas amadas dos brasileiros foram tema do Masterchef: Festa Junina e Natal. Apesar das delícias, Luciano Szafir acabou levando a pior e foi eliminado do programa. Veja como foi a disputa.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na primeira prova, os participantes receberam o chef Cumpade João, nome por trás de um dos maiores arraiás do Brasil, em Campina Grande, na Paraíba. Hugo, Rachel e Gil subiram para o mezanino com os melhores pratos típicos da noite.

Na prova de eliminação, o desafio parecia simples, mas não foi tão fácil assim. As celebridades precisaram preparar um pavê de panetone com chocolate.

Luciano Szafir teve uma sobremesa elogiada, mas acabou sendo eliminado por que fez um pavê diferente da recomendação dos chefes. O objetivo era fazer um pavê em camadas, mas ele apenas cortou o panetone com creme inglês.

Quem continua no Masterchef celebridades?

Dodô, do Pixote

Gilmelândia

Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago

John Drops

Julianne Trevisol

Maurren Maggi

Rachel Sheherazade

Valesca Popozuda

O próximo episódio será na terça-feira, dia 16 de dezembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h20 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.