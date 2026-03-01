Sessão da Tarde da semana: filmes de 2 a 6 de março

Entre os dias 2 e 6 de março de 2026, a Sessão da Tarde promete muita diversão e emoção com uma seleção de filmes de comédia e drama para toda a família. As exibições vão ao ar na TV Globo, logo após a reprise de Terra Nostra; confira a programação completa e prepare a pipoca!

Miss Simpatia 2

A Sessão da Tarde da semana começa com Miss Simpatia 2 na segunda-feira. Ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos faz da policial Gracie Hart uma verdadeira celebridade, o que não a agrada muito, já que a fama repentina a impede de trabalhar sob disfarce. Por causa disto, ela é remanejada para realizar a única função que pode ter no momento dentro da corporação policial: percorrer o circuito de programas de TV e ser o rosto oficial do FBI. Relutante de início, aos poucos, Gracie passa a aceitar melhor a ideia e, até mesmo, gostar da atenção que recebe.

Chamada de Barbie da agência, especialmente por sua nova parceira Sam Fuller, Gracie precisa voltar à ativa quando seus amigos Stan Fields, apresentador de concursos, e Cheryl Frazier, a vencedora do concurso de miss que participou, são sequestrados em Las Vegas. Sem querer perder Gracie como sendo a imagem da agência, o FBI a envia para uma conferência de imprensa em Las Vegas, juntamente com Sam, que tem a função de ser sua guarda-costas. Juntas elas precisam resolver o caso. O filme é protagonizado por Sandra Bullock.

Luta Pela Fé: A História Do Padre Stu

Na terça, a Globo exibe Luta Pela Fé: A História Do Padre Stu. O filme acompanha a história da vida do padre Stuart Long, um boxeador que virou padre e inspirou inúmeras pessoas durante sua jornada da autodestruição à redenção.

Tire 5 Cartas

Tire 5 cartas, na quarta-feira, acompanha a história de fátima, uma mulher de 60 anos que decidiu deixar são luís e mudar-se para o rio de janeiro em busca de um grande sonho: ser cantora. Porém, a carreira na música não foi bem-sucedida, e fátima resolveu trocar os palcos pelas cartas de tarô. Mas as leituras da mulher estão bem longe de serem confiáveis, já que ela conta com a ajuda do marido para descobrir informações sobre os clientes nas redes sociais e fingir que viu tudo no tarô. Um dia, quando um valioso anel aparece misteriosamente na casa de fátima, ela e o marido se veem forçados a fugir para o maranhão a fim de despistar bandidos.

Annie

Quinta-feira, a Sessão da Tarde exibe Annie. Ela é uma jovem órfã que vive em um orfanato comandado com mão de ferro pela senhora Hannigan. Sua vida muda ao ser escolhida para passar alguns dias na mansão de um milionário político, onde acaba fazendo amizade com seus funcionários e sendo usada para fins eleitoreiros.

Meu Amigo Enzo

Para encerrar a programação de filmes, assista Meu Amigo Enzo. Opiloto Denny Swift adota o filhote Enzo, que se torna o seu maior parceiro. Após anos de amizade, o cachorrinho se mantém presente em mais um emocionante capítulo da vida de seu dono: a relação com Eve.