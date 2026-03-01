Temperatura Máxima hoje: Globo vai passar Godzilla Vs. Kong

Após o Esporte Espetacular, a Temperatura Máxima hoje, domingo, dia 1 de março, vai exibir “Godzilla Vs. Kong”, às 13h. A duração total do filme será de 1h55m.

Sobre o que é o filme da Temperatura Máxima

Você pode achar que conhece aqueles monstros gigantescos conhecidos como King Kong e Godzilla. Quer dizer, Kong é um gorila enorme que cresceu em uma ilha antiga e isolada, certo? E Godzilla é um monstro marinho pré-histórico gigantesco e escamoso que foi trazido à luz das profundezas do oceano por testes mal planejados com bombas de hidrogênio. Todo mundo conhece esses detalhes!

E se eu lhe dissesse que seu entendimento não é exatamente preciso? E se esses monstros forem um pouco diferentes do que sempre pensamos? O fato é que os especialistas descobriram que essas duas criaturas estão, na verdade, ligadas a todos os outros monstros imensos que vimos ao longo dos tempos. Elas fazem parte de um grupo de criaturas chamadas Titãs . E vêm de um mundo com núcleo oco no centro do nosso planeta.

Ho, ho, não sabia disso , né?

Além disso, cada um desses brutamontes dominantes enfrentou outras monstruosidades ao longo dos anos porque são geneticamente compelidos a fazê-lo. Algo que fervilha nas profundezas de seu DNA gigantesco impulsiona esses colossos a lutar até que reste apenas um Titã no topo da colina, o rei da montanha.

E tudo se resume a King Kong e Godzilla, dois brutamontes que parecem ter ficado cada vez maiores a cada aparição. Esta é a emocionante história do confronto entre Godzilla e Kong. (Ah, e também há alguns humanos geralmente insignificantes por aí, envolvidos em atos de ambição desmedida e, muitas vezes, imprudentes.)

Na história, há alguns pais e responsáveis ​​que parecem querer proteger seus jovens pupilos. Mas eles são péssimos nisso. As crianças sempre acabam escapando e fazendo coisas malucas e imprudentes envolvendo criaturas que poderiam esmagá-las.

Um pequeno grupo de amigos tenta impedir que uma poderosa corporação obtenha ainda mais poder destrutivo. (Mas, na verdade, eles não conseguem nada de muito relevante.)

Nos contaram que Kong salvou uma garotinha surda chamada Jia quando sua família — que morava na ilha de Kong — foi morta por uma grande tempestade. Desde então, Kong e a garotinha têm uma ligação e se comunicam por meio da linguagem de sinais. Ela tenta repetidamente guiar o gorila para longe do perigo e de volta à segurança de seu lar.