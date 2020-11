BBB 20: Marcela e Gizelly são flagradas se beijando durante viagem

A torcida do BBB 20 shippou Marcela McGowan e Gizelly Bicalho durante toda a edição, na expectativa de que um romance desabrochasse entre as duas. Durante o programa, a possibilidade foi afastada, mas um beijo entre as duas reacendeu a esperança do fandom.

O casal Gicela finalmente aconteceu?

O flagrante do beijo foi feito por outra ex-participante do reality, Hariany, que esteve na edição de 2019 do programa.

As sisters do BBB 20 estão em viagem para Maragogi, no Alagoas, junto com Hariany, que filmou o beijou e publicou nos stories do Instagram.

O beijo, entretanto, parece não ter passado de uma brincadeira entre as duas, mas há quem esteja reunindo evidências de que o casal finalmente irá se assumir e até fazendo promessas caso o romance seja real.

se gicela se assume eu faço uma tatuagem com o nome do shipper pic.twitter.com/iqW8NmtvHz — adriana filha da dr gucci (@whymcgowan) November 11, 2020

Uma das fãs do BBB 20 no Twitter citou ainda que no próprio Instagram Gizelly teria chamado Marcela de amor e cantado uma música romântica para ela.

só hoje a gente teve a gizelly chamando a marcela de meu amor e cantando beija flor, ciumeira e selinho gicela deus sua filha ta pronta pros próximos dias e mimos 🙏🏻 — vi (@oursamorim) November 11, 2020

Ainda dentro da casa do BBB 20, Gizelly já havia declarado estar apaixonada por Marcela. “Toda noite antes de dormir eu olho para ela querendo dizer: ‘Eu te amo’, mas tenho medo que ela vá me achar louca”, desabafou para Manu Gavassi e Rafa Kalliman uma noite.

Até mesmo Daniel, ficante da obstetra dentro do programa, chegou a perguntar se as duas iriam se beijar após relembrar sua estadia na casa de vidro, quando o público explicitou a torcida pelo romance das duas.

Mas a relação realmente nunca aconteceu.

Fãs do BBB 20 na web reagiram ao beijo

O BBB 20 pode até ter acabado há algum tempo, mas o público continua ávido por fofocas envolvendo os ex-participantes.

No Twitter, os fãs de Gicela relebraram momentos no reality e comemoraram o tão esperado beijo.

Alguns citaram, inclusive, que a história de amor entre Gizelly e Marcela no BBB 20 poderia ter dado certo se não houvesse a interferência de Daniel, com quem a médica se relacionou no programa.

