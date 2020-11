BBB 20: relembre os melhores memes da maior edição do reality

O BBB 20 foi campeão em audiência, mas também ganhou as redes por outro motivo: os memes.

Desde a estréia do programa os fãs do BBB 20 estavam atentos a cada movimento dos brothers para tudo que pudesse repercutir e gerar risadas na web, e nem mesmo as brigas da edição ficaram de fora.

Quais os melhores memes do BBB 20?

Quem não lembra da dublagem que tomou conta do Tiktok, com o discurso de Rafa Kalliman na briga com Flayslane?

E o ‘velório’ da Flay que aconteceu em diversos momentos de tristeza e choro da sister que, inclusive, foi campeã de memes do BBB 20 juntamente com Manu Gavassi.

Enquanto o BBB 21 não chega para renovarmos o estoque, O CDI preparou uma lista com os melhores memes da edição histórica de 2020.

O casal Malhação do BBB 20

“E no meio de tanta maldade e tanta guerra, eu consegui me apaixonar por você”.

Quem não lembra dessa declaração de Gabi Martins para Guilherme? O casal chegou a deixar o público do BBB 20 enjoado de tanta melação.

Foram vários os momentos em que Gabi se declarou para o amado, incluindo a célebre frase que virou meme, além de todas as vezes que acreditava estar vivendo uma comédia romântica, com beijos na chuva e brincadeiras adolescentes.

O rato do BBB 20

O ‘participante’ intruso da edição ganhou até perfil no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores alcançados em 24h, batendo até mesmo o número do ex-BBB Hadson.

O rato foi flagrado pelas câmeras na cozinha da casa, e apesar da grande repercussão na web, os participantes não esbarraram com ele por lá.

De uma forma ou de outra, o intruso ganhou fama e até nome: Genilson.

“Eu não gosto de ignorância viu Victor Hugo”

Como de costume, uma das discussões do BBB 20 deu origem a um dos memes mais comentados da edição nas redes sociais.

Os brothers almoçavam na cozinha quando Victor Hugo reclamou da comida. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a reação de Flay ao comentário do psicólogo.

A cantora ficou em silêncio por alguns segundos, só encarando o brother antes de soltar: “Eu não gosto de ignorância viu Victor Hugo”.

No Twitter, a frase viralizou e passou a ser usada para todo tipo de situação.

A sandália de Manu Gavassi

Uma das campeãs em gerar memes no BBB 20 com certeza foi Manu Gavassi: desde suas expressões faciais, bordões, o corte de cabelo e até mesmo o sapato que levou para dentro da casa.

Era só a sandália aparecer – que parecia ser maior do que a numeração de Gavassi – para a produção de memes começar.

O velório de Flayslane

Depois de uma noite de bebedeira em uma das festas do BBB 20, Flay acabou se excedendo no álcool e precisou ser carregada por Mari Gonzalez.

O problema é que Mari criou toda uma cena, chegando até mesmo a orar com a amiga nos braços afirmando que tudo ficaria bem, enquanto chorava.

A web, obviamente, não perdoou e o ‘velório da Flay’ foi um dos assuntos mais comentados no dia seguinte, entregando os memes de qualidade que todo mundo gosta.